Un motorista ha mort aquesta matinada després de col·lidir frontalment contra un turisme a Pedret i Marzà. Per causes que s'estan investigant, un ciclomotor i un turisme s'han accidentat a l'N-260, al seu pas per Pedret i Marzà, al punt quilomètric 29,5. L'avís del sinistre l'han rebut els Mossos d'Esquadra a les 05.16 hores i s'han activat cinc patrulles policials i dues ambulàncies del SEM.

A conseqüència del xoc, el motorista ha quedat ferit crític i ha estat traslladat a l’hospital Josep Trueta on, posteriorment, ha mort. Es tracta de G.S., un home de 54 anys i veí de Figueres. Pel que fa a l’afectació viària, l’N-260 ha estat tallada fins a les 07.00 hores i finalment normalitzada cinc minuts abans de les 08.00 hores.