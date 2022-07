Un vianant ha mort atropellat aquesta matinada a l'N-II a la Jonquera. El conductor ha fugit i ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra per un delicte d'abandonament del lloc de l'accident.

L'avís de l'accident s'ha donat a la 1.49h. Al punt quilomètric 779,1 de la via, en sentit nord, un vehicle ha atropellat el vianant per causes que s'estan investigant.

Cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc de l'atropellament.

El SEM també ha atès una altra persona en estat lleu i se li ha donat l’alta in situ.

Els Mossos han tallat l'N-II en sentit nord.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.