Els Mossos i Trànsit han recuperat el dispositiu Pas de l'Estret per controlar els vehicles que viatgen per carretera fins al nord d'Àfrica. L'últim cop que s'havia desplegat del tot va ser el 2019. Aquest dijous, la policia ha muntat diferents controls al llarg de l'AP-7. Aturen cotxes, furgonetes i també autocars per comprovar que ho tinguin tot en regla. Sobretot, vigilen que tots els membres de la família portin el cinturó i que la càrrega no sobrepassi el pes màxim. El cap de Trànsit dels Mossos a Girona, l'inspector Joan Costa, diu que a diferència d'anys anteriors -també, perquè ara els cotxes són més nous- la majoria compleixen la normativa. Però hi ha casos flagrants, com el d'una furgoneta que s'ha endut una multa de 8.000 euros.

Feia tres anys que no es duia a terme, perquè la pandèmia de la covid-19 i les restriccions de viatges internacionals van frenar-lo. Però aquest estiu, amb la represa de la mobilitat, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit (SCT) han tornat a reprendre el dispositiu Pas de l'Estret.

L'operatiu es focalitza al corredor mediterrani (a Catalunya, l'autopista AP-7) i s'estén de nord a sud del país. Els mossos controlen tots aquells vehicles que, des de diferents punts d'Europa, es dirigeixen per carretera fins al port d'Algeciras per embarcar cap al nord d'Àfrica. "L'objectiu primordial, i el més important, és garantir la seguretat de tots els usuaris; per això es fan aquests controls específics", concreta l'inspector Joan Costa.

"Estem parlant de viatges que suposen distàncies llargues", hi afegeix el cap de Trànsit. Abans de posar-se a peu de carretera, a finals de juny, els Mossos d'Esquadra i Trànsit ja han parlat amb consolats i diferents organitzacions per fer xerrades preventives. I a partir del juliol, és quan la policia ja comença a fer controls itinerants.

Els mossos de Trànsit patrullen per l'autopista, i altres carreteres com l'N-II, i hi fan controls dinàmics. I en dies assenyalats com aquest dijous -on a França és festa- a l'operatiu s'hi sumen també altres controls repartits estratègicament al llarg de la traça de l'AP-7. N'hi ha a Girona, a l'àrea metropolitana, al pas de l'autopista per Tarragona i també a les terres de l'Ebre. Els d'avui mobilitzen una seixantena d'efectius del cos.

Cinturó i càrrega

A les comarques gironines, si bé abans el control es feia a la Jonquera, aquest 2022 s'ha desplaçat fins a l'àrea de servei de Garrigàs. Cada vegada que els mossos aturen un vehicle -prèviament, els motoristes ja el condueixen fins aquí des de l'autopista- en comproven la documentació, vigilen que el conductor no acumuli massa cansament i després se centren a comprovar que tots els ocupants portin el sistemes de retenció i que el vehicle no vagi sobrecarregat.

"En anys anteriors, fins i tot ens havíem arribat a trobar menors que anaven sense cadireta, o bé sense lligar, i que fins i tot viatjaven al maleter entre les maletes i els paquets", concreta el cap de Trànsit dels Mossos a Girona. Ara, però, sembla que això ha canviat. Perquè la majoria dels cotxes que aturen els policies -a Garrigàs, han estat una vintena al llarg del matí- solen complir la normativa.

L'inspector Joan Costa concreta que, en part, això es deu a què ara els cotxes amb què viatgen les famílies també són més nous. "Els vehicles continuen anant carregats, però no solem detectar infraccions; sí que potser detectem alguns mals usos del cinturó de seguretat, però són mínims en comparació amb els d'altres anys", hi afegeix el cap de Trànsit dels Mossos a Girona.

8.000 euros de multa

Si detecten alguna infracció, els mossos interposen la multa corresponent als conductors. Si volen marxar, l'han de pagar in situ. I en el cas de sobrecàrrega, no se'ls permet anar-se'n fins que hagin retirat tot l'excedent de pes (per això, els punts de control ja tenen unes bosses industrials on deixar-la).

Tot i que, en general, aquells qui viatgen al nord d'Àfrica ara compleixen la normativa, això no treu que encara es detectin casos flagrants. I que la multa que s'emportin sigui també exemplaritzant. Sense anar més lluny, aquest matí els Mossos d'Esquadra han multat el conductor d'una furgoneta amb una sanció de fins a 8.000 euros.

L'home viatjava amb la seva família. Portava un remolc ple d'embalums, molts dels quals eren de tercers que l'havien contractat perquè els portés fins al nord d'Àfrica. Com que el conductor no disposava d'autorització per fer transport internacional -n'ha ensenyada una del Marroc del 2020 que no era vàlida- ja s'ha guanyat una multa de 4.000 euros.

I quan els Mossos d'Esquadra han passat la furgoneta i el remolc per la bàscula, a aquesta primera sanció l'home n'hi ha sumada una altra de 4.000 euros més. En aquest cas, perquè sobrepassava el pes màxim permès en 1 tona i mitja. Conseqüència: furgoneta immobilitzada fins que no pagui les sancions.

Fins a finals d'agost

El dispositiu Pas de l'Estret es mantindrà fins a finals d'agost. Al llarg del juliol, aquests controls es faran en sentit sud; i a partir de mitjans d'agost, s'invertiran i es faran en sentit nord fins gairebé al setembre.