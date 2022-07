Un lladre multireincident s'enfronta a una nova condemna de 7 anys de presó i multa de 900 euros per robar en una botiga de roba de Figueres el juliol del 2017 i llançar una pedra al cap de l'encarregada del local quan va intentar evitar que marxés amb el botí. La fiscalia l'acusa d'un delicte de robatori amb violència amb instrument perillós i de lesions lleus. Al judici, que s'ha fet aquest dijous a l'Audiència de Girona, el processat ha admès que cometia furts per aconseguir diners per a droga però ha negat haver fet servir mai la violència: "No he fet mai mal a ningú, ni he portat pedres ni navalles". La defensa demana l'absolució per un eximent complet de drogoaddicció i apunta que el processat és toxicòman des del 1995.