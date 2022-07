La Guàrdia Civil ha detingut a la Jonquera (Alt Empordà) un home que portava 21 quilos de marihuana al maleter del cotxe. I a la mateixa comarca, en una altra actuació, els agents també han desmantellat una plantació en una parcel·la exterior de Cabanes on hi creixien 285 plantes. Les actuacions s'han fet entre aquest dimarts i dimecres, i s'emmarquen dins les investigacions policials per evitar el cultiu i tràfic de drogues. El detingut a la Jonquera, un home de 50 anys, havia repartit els cabdells de marihuana en dues maletes. I en el cas de Cabanes, la Guàrdia Civil ha obert una investigació contra el propietari de la plantació per un suposat delicte de cultiu i elaboració de droga.

La primera de les actuacions va tenir lloc aquest dimarts 12 de juliol. Al matí, la Guàrdia Civil va descobrir 285 plantes en una parcel·la de Cabanes. Els agents van identificar-ne el propietari i l'estan investigant per un suposat delicte de cultiu i elaboració de droga. La segona actuació es va fer la tarda d'aquest 13 de juliol. En aquest cas, agents de la Guàrdia Civil van interceptar a l'AP-7 un vehicle amb matrícula espanyola que circulava en direcció França. Quan els agents van inspeccionar el maleter del cotxe, a dins de dues maletes hi van trobar 21 quilos de cabdells de marihuana (preparats per distribuir-se i vendre's al mercat negre). Els agents van detenir el conductor, un home de 50 anys i nacionalitat espanyola, per un delicte contra la salut pública. La Guàrdia Civil va traspassar les diligències del cas, el detingut i la droga comissada al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.