Abastir d'energia la presó del Puig de les Basses, reduir dràsticament el consum de gas natural i, alhora, oferir feina i formació de futur als reclusos que estan en règim obert i a punt de recuperar la llibertat. Aquests són els objectius del futur centre logístic de biomassa, una planta que s'aixecarà al costat del centre penitenciari i que la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i la d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, han presentat aquest divendres.

El centre logístic costarà 4,3 milions d'euros, una superfície de 8.000 metres quadrats i es preveu que estigui operatiu el 2024. Aleshores, oferirà ocupació retribuïda a catorze interns l'any. Serà la primera instal·lació que es posarà en marxa a una presó catalana però la previsió és ampliar-ho.

La consellera de Justícia i la d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han presentat aquest projecte in situ, just a l'esplanada a tocar de la presó on s'aixecarà el centre logístic de producció de biomassa. Ocuparà una superfície de 8.000 metres quadrats que es destinarà majoritàriament a l'assecatge de la fusta. La planta també tindrà una àrea de producció d'estella i d'aigua calenta de 300 metres quadrats, on instal·laran una estelladora, el garbell, el dipòsit d'estella i la sala de calderes per produir aigua calenta.

Des d'aquí sortiran les canonades que aniran connectades a l'edifici d'instal·lacions de la presó, que es on es troben els acumuladors que rebran aigua calenta procedent de les calderes situades al centre logístic. Així, la planta abastirà d'aigua calenta i calefacció el centre penitenciari. Ciuró i Jordà han remarcat que això permetrà reduir dràsticament el consum de gas natural al Puig de les Basses.

A la planta també hi haurà un espai de 120 metres quadrats on faran la formació especialitzada als interns que hi treballaran. La consellera de Justícia ha destacat que aquest projecte té "moltes avantatges" perquè, a banda d'apostar per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, també tindrà "un impacta important en la reinserció i rehabilitació". La creació del centre logístic permetrà oferir feina retribuïda a catorze interns l'any, tots ells en règim obert: "Tindran una jornada laboral completa perquè són aquells interns que només van a dormir a la presó".

Però no només estaran treballant i cotitzant el temps que estiguin al centre de producció de biomassa, sinó que també rebran formació. Ciuró ha exposat que això és cabdal perquè aconseguir una capacitació i una titulació contribueix de manera molt important a les opcions de trobar feina quan recuperin la llibertat. El centre d'iniciatives per a la reinserció (CIRE) s'encarregarà de formar i oferir ocupació a aquestes reclusos.

La consellera de Justícia ha recordat que la reinserció dels reclusos és una prioritat per al Govern i ha explicat que cada any 1.500 interns troben feina un cop surten de la presó. "És un model que busca evitar la reincidència i avui set de cada deu condemnats no tornen a la presó, ens falta arribar al 100% però treballem de manera incansable per aconseguir", ha dit.

Un cop seleccionats els catorze primers interns, hi haurà una fase de formació abans de poder treballar. Dotze es dedicaran a l'extracció de fusta i dos a produir estelles i gestionar la zona d'emmagatzematge. Un cop superada la formació, i amb la supervisió del CIRE, es faran tres equips de treball. Les tres colles s'encarregaran de la tala dels arbres i d'arrossegar els troncs amb un tractor fins a la zona de campa per a l'assecatge abans que els dos operaris la puguin transformar en estella.

4,3 milions d'euros

La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha explicat que la planta té un cost total de 4,3 milions d'euros finançats pel Departament i la previsió és que estigui operatiu el 2024. Jordà ha explicat que és un pas més en la lluita contra el canvi climàtic i situa la gestió dels boscos com una feina de futur i essencial per reduir el risc d'incendis.

El projecte a la presó del Puig de les Basses es finança amb el fons climàtic que es nodreix de la recaptació de l'impost sobre les emissions de CO2 de vehicles.

Dos interns que actualment formen part de la brigada que s'ha encarregat de desbrossar el perímetre de la presó per mantenir la franja de protecció en cas d'incendi, Choukri Assaghir i Mohammed Muondir, han exposat que abans de la formació no sabien que existia aquest ofici i que estan molt satisfets amb allò après: "M'agrada molt aquesta feina, treballar a l'aire lliure i mantenir la natura. Abans no sabia ni agafar una desbrossadora ni una motoserra i a partir d'aquí cap endavant, és un futur".