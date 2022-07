Activistes de la plataforma Salvem l'Empordà han penjat aquest dissabte pancartes als pobles de l'Albera afectats per macroprojectes eòlics amb el lema 'Així NO' i un aerogenerador dibuixat. Es tracta d'una acció que s'ha fet de manera simultània i que s'emmarca dins una campanya amb la qual la plataforma vol mostrar el rebuig del territori als macroparcs eòlics que es preveuen construir a l'Albera i el golf de Roses. Remarquen que no estan en contra de la transició energètica, sinó del model que promou "instal·lacions gegantines amb un fort impacte al territori". De fet, per demostrar que una "transició energètica diferent és possible", ja han encarregat un estudi amb el qual volen presentar més endavant el seu 'Així SÍ'.

La plataforma Salvem l'Empordà defensen que l'Albera i el golf de Roses, són dues zones "d'alt valor ambiental i cultural" i que, per aquet motiu, "no és admissible" que es proposin instal·lacions de grans magnituds en espais clau per la migració de les aus entre Àfrica i Europa central, tenint en compte que algunes de les espècies estan amenaçades i protegides per la llei. També es mostren preocupats, diuen, per l'impacte que poden tenir aerogeneradors de 200 metres d'alçada en zones amb un alt risc d'incendi, i com aquests poden dificultar les tasques d'extinció dels mitjans aeris en cas de foc. A tot això, afegeixen que els parcs eòlics transformarien el "paisatge natural i rural actual en un paisatge industrial" que perjudicaria els negocis turístics, així com bodegues i cellers i cases rurals. "Aquests fets fan que diguem rotundament 'no pas així' al model actual de transició energètica", afirmen en un comunicat, i defensen un model "ben planificat" i sostenible.