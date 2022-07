La Policia Local de la Jonquera (Alt Empordà) ha detingut un jove de 20 anys i de nacionalitat francesa que anava armat amb una pistola per a la qual no tenia permís. Segons informen en un comunicat, aquest dimarts al matí, una patrulla ha vist un cotxe ocupat per dos nois i dues noies en actitud sospitosa. Els agents els han identificat i han procedit a l'escorcoll, localitzant l'arma de foc. La policia l'ha detingut immediatament com a suposat autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. A més, la patrulla també sospitava que l'arrestat anava drogat. Quan li han fet el drogotest, ha donat positiu, Els agents han immobilitzat el vehicle immediatament. A més, la Policia Local també ha interposat dues denúncies administratives per tinença de substàncies estupefaents, concretament haixix.