L’Alt Empordà recorda els focs del 2012 amb un acte a Vilanant

Les escenes esfereïdores retingudes en la memòria col·lectiva dels altempordanesos, d’aquelles flames incontrolables que la tramuntana empenyia a la seva conveniència en gran part de la comarca, tornen al record deu anys després. Aquest divendres, 22 de juliol, es compleix una dècada d’una trista efemèride de conseqüències devastadores, els incendis de la Jonquera i de Portbou. Les flames a la Jonquera van afectar 13.960 hectàrees, i a Portbou, unes 50. Comptant els dos pobles fronterers, dinou municipis van resultar perjudicats, Agullana, Avinyonet de Puigventós, Biure, Boadella, Cabanes, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Figueres, Llers, Masarac, Pont de Molins, Sant Climent Sescebes, Terrades, Vilafant i Vilanant.

A més dels lamentables perjudicis forestals i materials, el desenllaç va ser fatídic per la mort de quatre persones, un home francès, de 43 anys, i la seva filla, de15, quan fugien de les flames pels penya-segats de Portbou; un veí de Llers, de 76 anys, que va patir un atac de cor en veure la seva propietat encesa, i un home de 64 anys, a Agullana, al qual li va explotar una bombona mentre apagava les flames, que havien arribat fins a casa seva. També hi va haver nombrosos ferits.

Vilanant s’ha convertit en l’epicentre d’un acte commemoratiu, que ha organitzat aquest 22 de juliol, a 2/4 de 7 de la tarda, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. A Vilanant, de fet, es va aconseguir crear una barrera per aturar les flames i, en el lloc exacte on es va poder donar l’incendi per controlat, s’erigeix una escultura, de l’artista francès Philippe Pastor, de la seva sèrie Els arbres cremats, que s’inaugurarà en l’acte d’homenatge a totes les persones que van treballar d’una forma directa i indirecta en els incendis. La trobada a Vilanant reuneix els alcaldes actuals i els alcaldes que ho eren el 2012 i també representants de tots els cossos d’emergències que van intervenir en els focs.

«Malauradament, encara hi ha moltes persones inconscients que tiren burilles per la finestra del cotxe», lamenta l'alcaldessa de la Jonquera.

L’alcaldessa, Anna Palet, guarda un record «de solidaritat» que va viure el juliol de fa deu anys i que ens comparteix: «Feia només deu dies que era alcaldessa i els incendis em van agafar amb inexperiència, però amb el suport de tot el municipi, dels voluntaris, dels mossos, de les ADF i sobretot de la pagesia. Vam contactar amb cinc o sis paMolta gent parla d’aquests focs i encara s’emociona. L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, per exemple, aquell 22 de juliol, que era diumenge, va anar a passar el dia amb la seva família a Port Aventura, però reconeix que no estava tranquil·la, perquè la tramuntana li feia mala espina. «Estàvem fent cua per pujar a una de les atraccions i em va sonar el telèfon. Vaig veure que era l’Albert Ballesta, que aleshores era el director del Servei Territorial d’Interior a Girona. Quan vaig veure el seu nom al telèfon vaig pensar el pitjor. Em va dir que hi havia foc a la Jonquera i que les condicions climatològiques no eren les més adients per apagar-lo d’una manera immediata. Vaig deixar la meva família a Port Aventura, vaig agafar el cotxe i vaig anar cap a la Jonquera, o almenys aquesta era la meva intenció. Vaig poder arribar a Figueres, al centre de comandament, al parc de Bombers, i allà vaig començar a veure quina era la situació», relata Sònia Martínez, que, fent una mirada enrere, recorda «la impotència en veure com el foc avançava imparable». L’alcaldessa afirma que no pot evitar, cada estiu, estar «amb l’ai al cor». «Malauradament, tenim el terreny molt sec, la tramuntana que bufa i la quantitat de vehicles que passen per l’autopista i la nacional. Encara hi ha moltes persones inconscients que tiren burilles per la finestra del cotxe», lamenta.gesos per demanar-los que ajudessin amb cisternes d’aigua i amb tractors, per segar els camps. Al cap d’uns vint minuts d’haver fet aquest avís, una veïna em va dir: ‘Surt a fora a veure què passa’. Hi havia una cua de tractors inacabable, vinguts de tot arreu, que van ajudar a aturar el foc a la carretera de Vilanant a Cistella. Va ser impressionant».