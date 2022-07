El Govern de la Generalitat ha invertit 550.000 euros per a potenciar la nàutica popular a l’Escala. S’han portat a terme diferents millores en els serveis i a la dàrsena.

L’empresa pública Ports de la Generalitat ha portat a a terme les actuacions per donar millor servei als usuaris. Així, s’ha millorat l’agitació de la dàrsena interior de la nàutica popular, s’ha construït un moll d’espera, s’han renovat els serveis d’enllumenat i aigua potable, s’ha rehabilitat el tram final de l’espatller, s’ha creat un muret per evitar l’entrada d’aigua en cas de temporals extrems i s’han instal·lat unes passeres de fusta per donar major seguretat als usuaris. A més, s’han col·locat plaques fotovoltaiques a les oficines del port.

El director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, va visitar ahir les obres dutes a terme, acompanyat de l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, i la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, entre altres membres del consistori, directius i directives.