Cop a una banda de tràfic de residus francesos en abocadors empordanesos

Un operació policial permès desarticular una banda dedicada al tràfic de residus entre França i Catalunya. Els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals i la Gendarmeria francesa ha detingut nou persones i a més, hi ha deu investigats més. El tràfic de residus es feia sobretot en dos abocadors gironins clausurats per ordre judicial: un ubicat a Peralada i l’altre, a Viladamat.

Es dona el cas que els residus eren declarats com a procedents de la construcció i demolició (RCD) i en canvi eren plàstics i cartrons que es pretenien ocultar per amagar la no gestió i el greu dany al medi ambient.

Els detinguts -vuit d’ells francesos i un d’espanyol- i investigats -la major part de nacionalitat espanyola i un de marroquina- estan acusats de ser presumptes autors dels delictes de tràfic de residus, contra el medi ambient, falsedat documental, desobediència i pertinença a organització criminal. Els principals responsables són en presó preventiva a França.

La investigació va començar el gener de l’any passat, quan van començar en detectar que en un dels abocadors gironins hi arribaven residus de França i que presentaven diferents irregularitats. Aquests residus procedien d’una planta de reciclatge de la zona de Nimes i eren declarats com a procedents de la construcció i demolició (RCD) quan en canvi, eren residus catalogats com a impropis i que eren sobretot plàstics, papers i cartrons, barrejats majoritàriament, i que finalment s’unien amb material rocós del mateix abocador gironí, de manera que se’n dissimulava la composició real i eren finalment enterrats per ocultar la seva no gestió, amb el consegüent greu dany al medi ambient.

A més, els efectius actuants van detectar acumulacions i descàrregues de residus ejn diferents punts de la província de Girona, com ara en naus industrials, camps agrícoles o abocadors de RCD no autoritzats. Aquestes actuacions no respectaven la normativa establerta per l’Agència de Residus de Catalunya. També falsificaven la documentació relativa als trasllats. D’aquesta manera podien camuflar tant els trasllats il·lícits a les quatre destinacions -Peralada i Viladamat i també en un punt de Lleida i un de Barcelona-.

Els registres van poder determinar que haurien introduït a Espanya de manera il·lícita més de 30.000 tones de residus irregulars des de mitjans del 2021. Que hi entraven per ser reciclats però acaben majoritàriament enterrats en els dos abocadors clausurats per ordre judicial de l’Empordà. Els investigadors calculen que els guanys per aquesta activitat il·lícita poden ser milionaris.