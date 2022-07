Tots per l’Empordà presenta mocions als ajuntaments per demanar una regió policial pròpia dels Mossos a l’Alt Empordà. La formació política considera que si s’aconseguís la seva creació es podrien destinar més agents i recursos per reforçar les comissaries de Figueres, Roses, l’Escala i la Jonquera, i l’oficina policial de Portbou.

Els grups municipalistes de l’Alt Empordà que formen part de Tots per l’Empordà presentaran mocions als ajuntaments per demanar al Departament d’Interior de la Generalitat la creació de la regió policial pròpia dels Mossos d’Esquadra a la comarca amb l’objectiu de corregir la falta d’agents que pateix des de fa anys aquest territori. Aquesta és una iniciativa conjunta de Figueres Futur, Gent del Poble de Roses, Som Empuriabrava i Castelló, Alternativa per Llançà i Alternativa per Tothom de Palau-saverderaEls cinc grups destaquen en un comunicat que Girona és l’única demarcació amb una sola Regió Policial i això provoca que totes les unitats especialitzades del cos estiguin centralitzades a la ciutat de Girona.