Els grups municipalistes de l’Alt Empordà que formen part de Tots per l’Empordà presentaran mocions als ajuntaments per demanar al Departament d’Interior de la Generalitat la creació d’una regió policial pròpia dels Mossos d’Esquadra a la comarca amb l’objectiu de corregir la falta d’agents que pateix des de fa anys aquest territori. Aquesta és una iniciativa conjunta de Figueres Futur, Gent del Poble de Roses, Som Empuriabrava i Castelló, Alternativa per Llançà i Alternativa per Tothom de Palau-saverdera amb la finalitat de sumar complicitats i aportar solucions que permetrien resoldre el dèficit de mossos que s’arrossega des de fa anys a l’Alt Empordà.