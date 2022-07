Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home per tenir un cultiu de marihuana ocult en el soterrani d'un bar de Figueres. S’accedia a la plantació per una obertura oculta entre el mobiliari de l’establiment

L'arrestat és un home, de 24 anys a qui acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i tinença il·lícita d'armes.

La detenció és el resultat d'una investigació iniciada a mitjans d'aquest mes de juliol, després de tenir coneixement que en un bar, situat al carrer Restauradors de Figueres, podia haver-hi una plantació interior de marihuana.

Durant la fase inicial de les indagacions, la policia va detectar que el local tenia un elevat consum d’electricitat i la instal·lació estava punxada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica de distribució.

El passat dia 21 de juliol, a les tres de la tarda, es va fer un escorcoll al local hi van localitzar 967 plantes de marihuana, distribuïdes en un soterrani del bar, on es van trobar 605 plantes, i en una habitació del primer pis, on van comissar 362 plantes. A la plantació del soterrani s’accedia per una obertura oculta entre el mobiliari de l’establiment, per tal de dificultar la seva localització.

Segons la policia, en les dues estances hi havia una infraestructura perfectament muntada per tal d'afavorir el ràpid creixement de les plantes. En total es van comissar 54 làmpades, 54 transformadors, tres filtres de carbó, 18 ventiladors i vuit aparells d'aire condicionat.

Una defensa elèctrica

Davant d'aquests fets, van detenir l’encarregat de l’establiment i que, presumptament, gestionava les plantacions, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. En l'escorcoll els investigadors també van trobar una defensa elèctrica, fet que va motivar que denunciessin al detingut per tinença il·lícita d'armes, en estar prohibida la possessió d'aquest aparell.