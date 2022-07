Figueres ha decidit fer marxa enrere i al ple d'aquest dilluns ha acordat no ratificar la modificació de la relació de llocs de treball que afecten a la creació de cinc nous llocs de treball a la Guàrdia Urbana per informes negatius. Tot i que l'acord es va adoptar en mesa de negociació l'any passat, l'informe conjunt del cap del servei de Recursos Humans i la vicesecretària és desfavorable a la valoració que es fa d'aquests càrrecs vinculats a la Unitat de Mobilitat i la policia administrativa perquè no "obeeixen a criteris objectius comuns amb la resta de llocs de treball de l'Ajuntament".

La mesa general de negociació va aprovar l'abril del 2021 les fitxes descriptives de cinc llocs de treball de la Guàrdia Urbana. En concret, d'agent de la Unitat de Mobilitat, caporal de la Unitat de Mobilitat, agent de policia administrativa, caporal cap de torn i caporal de policia administrativa. La relació de llocs de treball incloïa uns complements específics per a aquests agents.

Un any després i malgrat l'acord, un informe conjunt del cap de Recursos Humans i de la vicesecretària ho tomba perquè considera que "no segueixen un criteri de valoració objectiva i coherent amb la resta de llocs de treball" i l'equip de govern ha decidit no ratificar l'acord per tornar-ho a negociar.

En aquest sentit, l'informe conclou que convindria que la valoració es fes "d'acord" amb factors general i complementaris establerts per a la resta de llocs de l'Ajuntament i no aplicar una equiparació amb un altre cos de funcionaris –els Mossos d'Esquadra- que res té a veure amb l'Ajuntament de Figueres".

La decisió ha tornat a posar en peu de guerra la plantilla del cos, que ja ha anunciat que portarà el cas al jutjat. El delegat del sindicat SIP-Fepol, Sergi Fernández, ja ha anunciat que ho portaran als jutjats i diu que se senten enganyats: "El principi de confiança està trencat".

Enmig de xiulets per la protesta que s'ha fet a la plaça de l'Ajuntament, el regidor de Recursos Humans, Pere Casellas, ha entomat un 'mea culpa' però ha dit que ha fet tot el possible per intentar "salvar" les fitxes. En aquest sentit, ha dit que demà mateix donarà l'ordre perquè es reprenguin les negociacions, que des de SIP-Fepol consideren trencades.

Aquest punt precisament ha estat el detonant d'un conflicte obert amb el cos policial que fa setmanes que dura. La Guàrdia Urbana no fa serveis extraordinaris i els sindicats alerten que les protestes es mantindran.