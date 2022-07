Jordi Masquef i Creus, Exalcadle i Portaveu de Junts per Figueres, transmet una carta a l'actual alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, amb motiu de queixa per la seva manca de consideració envers un tema clau de la ciutat, com és la seguretat, i considera molt greu que no s'hagués informat ni convidat a cap membre de l'oposició a la darrera convocatòria de la Junta de Seguretat Local.

El passat divendres, es va celebrar una Junta amb la presència del Conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, però en canvi, sense la presència de cap regidor de l'oposició. Masquef ho troba una falta de respecte «per al grup de JuntsxFigueres però també per als altres companys regidors que formem part del consistori i treballem pel bé comú de la ciutat» i afegeix que aquesta «és una tònica habitual en el seu govern». Tots per l’Empordà presenta mocions als ajuntaments per demanar una regió policial pròpia dels Mossos a l’Alt Empordà Recorda que amb l'augment de delinqüencia a la ciutat i la manca de seguretat, aquest esdevé un «tema de ciutat» i no s'hauria d'haver exclòs cap membre d'una reunió que tracta aquesta problemàtica tan important. L'Exalcalde afegeix que ell va convidar l'alcaldessa a la Junta de Seguretat quan ell exercia la seva tasca, i que també va convidar als representants de les Associacions de Veïns, com a «entitats vertebradores dels nostres barris». A més considera que les mesures que van tractar el divendres son insuficients i demana «un canvi d'actitud, més constructiva i amb ganes de sumar amb aquells qui, tot i a vegades defensar postulats diferents, també representem els figuerencs i les figuerenques».