Reclamen més protecció contra els focs als pobles de les Salines Bassegoda

El president del Consorci Salines Bassegoda, i alcalde de La Vajol, Joaquim Morillo, reclama un pla de prevenció d’incendis forestals específic per tots els municipis al llarg del corredor d’infraestructures que creua l’Alt Empordà amb l’autopista, carreteres nacionals, la MAT i el TAV. Des de l’ens creuen que s’hauria de potenciar l’activitat agrícola i forestals a les àrees estratègiques amb més risc. Morillo posa de manifest que en l’incendi del 2012 que va cremar gairebé catortze mil hectàrees a la comarca, 5682 estan dins el Consorci. Per tant, que els incendis forestals comporten un risc important per a aquestes poblacions.

Planteja la proposta que al costat de les carreteres i autovies nacionals, de l’alta velocitat i de la MAT «es planifiqui i es destinin recursos per, a més de les infraestructures de prevenció d’incendis» també per a «mantenir les activitats agrícoles i forestals en aquelles àrees amb major potencial de ser origen i via de propagació de grans incendis forestals». En aquest sentit, considera vital desenvolupar un pla específic de prevenció d’incendis que inclouria tots els municipis colindants amb l’eix d’infraestructures.

D’Agullana fins a Figueres

Per al president del Consorci és factible fer un pla específic «o bé ampliar la zona d’actuació estratègica del Princalb (Planificació en materia de prevenció d’incendis del massís de l’Albera, cap de Creus i entorn proper) més enllà de l’àrea annexa d’Agullana, i estirar-la fins a l’embassament de Darnius Boadella, i cap avall fins a l’àrea urbana de Figueres». Des del Consorci insisteixen que s’ha de garantir la gestió de pastures i espais agrícoles i forestals de forma activa i continuada.

Morillo assegura que amb els reptes que planteja el canvi climàtic i l’afectació en les masses forestals i les activitats agrícoles i ramaderes, «avui és més important que mai gestionar aquest territori tan sensible als focs i més aforestat que mai, de forma conjunta i proactiva» per evitar al màxim l’expansió dels grans incendis forestals i alhora garantir i reforçar el paper del bosc i del camp en la seva prevenció. «No només des de la perspectiva de l’aprofitament econòmic -forestal, agrícola i ramader- sinó també com a garant de l’equilibri natural i la biodiversitat existent», diu. Ha recordat també que és important per a la protecció dels espais naturals protegits al quadrant nord-oest de la comarca, el més proper el de la Garriga d’Empordà, on van cremar ⅔ de la superfície inclosa al PEIN (el 63,9%, o 349,91 ha de les 547,71 ha protegides).

Un pla a la porta del Pirineu

El president de l’entitat creu que «desenvolupar un pla més ampli a la porta d’entrada al Pirineu ens permetrà, en uns anys, baixar la situació d’alerta permanent davant del risc d’incendi que patim aquest estiu i, amb molta seguretat, els que seguiran». El Consorci Salines Bassegoda és una entitat pública de 17 municipis de l’Alt Empordà que treballa per la preservació i la revalorització de l’economia, el paisatge, la cultura i la natura del territori que l’integra.