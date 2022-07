Jordi Masquef, portaveu de Junts per Figueres i exalcalde de la ciutat, va lamentar que no s’hagués informat ni convidat a cap membre de l’oposició a la darrera convocatòria de la Junta de Seguretat. En una carta oberta a l’alcaldessa, Agnès Lladó, el regidor ho troba una falta de respecte per al grup de Junts però també per als altres regidors del consistori.