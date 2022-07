Les entitats de Figueres reclamen el pagament dels ajuts pendents des de 2021

Les Associacions de Veïns (AV) que formen part de la Federació d'Associacions de Barris de Figueres «FABF» reclamen que l’Ajuntament els pagui les subvencions pendents. El president de la Federació, Miquel Torrent, explica la situació en què es troben: «Se’ls deuen o tota la subvenció o el 50% de l’any anterior (2021), sense comptar que estem a finals de juliol i encara no s’han resolt les de l’any en curs (2022)». Torrent constata que «tot això està ocasionant un perjudici i un malestar en majúscules a les entitats, ja que tenen factures pendents de pagar per les despeses ocasionades pel manteniment de la pròpia entitat i les festes de barri celebrades».

L’entitat manifesta que des de l’àrea tècnica d’Acció Cívica «se’ns va contestar la setmana passada amb moltes explicacions, però amb cap solució i ens ha instat a parlar amb el regidor de Barris». Pere Casellas ha dit que «els tràmits són els administratius normals després de la convocatòria de subvencions».

En relació amb el retard en ajudes, al ple del 9 de maig, el regidor no adscrit Miquel Fernández, va posar sobre la taula el malestar d’algunes associacions perquè no havien rebut les quanties de les Creus de Maig des del 2019.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va culpar l’àrea tècnica i va dir que «compartim absolutament el seu prec. L’hem reiterat en paraula, per escrit, si vol hi anem tots dos junts i a veure si l’àrea tècnica fa la feina que toca».

El mateix va dir Pere Casellas: «Alguna d’aquestes associacions de veïns poden veure algun correu electrònic meu amb còpia a la tècnica fa molt temps que la instrucció política està donada i per escrit. Jo crec que no he de dir res més».