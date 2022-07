Un conductor d'un turisme ha mort a primera hora del matí en un accident de trànsit a l'N-II a Capmany.

La víctima ha xocat frontalment amb el seu cotxe contra un camió que circulava per la Nacional II a l'altura del quilòmetre 769 en sentit la Jonquera.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes del sinistre viari i les primeres informacions apunten de la invasió del sentit contrari del turisme.

Aquest accident mortal s'ha produït quan cap a un quart de set del matí, en un punt força conegut malauradament d'aquesta via perquè anys enrere hi havia hagut alguns accidents mortals. El sinistre ha tingut en una corba, a prop del club Madams de Capmany. Actualment, en aquest punt de la via, la velocitat està controlada per un radar de tram que abasta des d'Agullana fins a Capmany.

El xoc ha estat frontal i la víctima ha quedat atrapada a dins del cotxe. Els Bombers per extreure-la han hagut de fer tasques d'excarceració però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.

A lloc a banda de diverses patrulles dels Mossos de Trànsit i els Bombers, també s'hi han desplaçat unitats del SEM.

A primera hora s'ha tallat la via i a les nou del matí, encara s'hi dona pas alternatiu.

29 morts en accidents

Amb aquesta nova víctima mortal d'accident de trànsit, ja són 29 les persones que han perdut la vida en vies urbanes i interurbanes de la província de Girona.

En carreteres, s'han registrat 23 víctimes mortals i en vies urbanes, sis.

L'últim accident de trànsit mortal havia tingut lloc la setmana passada a l'N-II antiga -avinguda Marignane- al seu pas per Figueres.

En aquest cas, un motorista de 35 anys i veí de Cabanes va resultar ferit crític després d'encastar-se contra un cotxe. L'accident va tenir lloc el dia 19 i l'endemà, va morir a l'hospital Trueta després de no poder superar les conseqüències del xoc.