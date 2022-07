Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes, d'entre 23 i 29 anys, tres d'ells per un delicte contra la salut pública i tinença d'armes i un altre per un delicte d'ús de documents autèntics sense estar legitimat. Els fets es remunten al 19 de juliol quan agents de la comissaria de Roses van rebre l'avís d'un vehicle accidentat a la rotonda de la C-260. Quan hi van arribar van trobar el cotxe sense cap ocupant ni a l'interior ni al voltant. Gràcies a la col·laboració ciutadana, van saber que un d'ells havia amagat alguna cosa en un arbre proper i també que havia tirat un embolcall al riu. Els agents van localitzar una pistola de foc real de 9 mm.

La policia va continuar amb la investigació, que els va dur fins a un pis d'Empuriabrava i un de Santa Margarida, on van comprovar que s'hi podia estar traficant amb drogues. El 22 de juliol van entrar als dos habitatges, on van trobar més de 60.000 euros, petites quantitats de drogues, com haixix i marihuana, preparada per vendre al detall. Després del registre, van detenir quatre hores, tres d'ells ocupants del vehicle accidentat i el quart conduïa un altre vehicle amb unes plaques que no tenien vigència. Els arrestats, només un d'ells amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.