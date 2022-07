Més d’un centenar de veïns de Sant Pere Pescador s'han manifetat aquest matí per reclamar infraestructures dignes al barri del Bon Relax. Construït des dels anys 60 continua sense tots els serveis en condicions. Els veïns van fer una marxa lenta fins davant de l’Ajuntament amb qui diuen han tingut múltiples reunions que no han resolt fins ara la problemàtica.

La urbanització Bon Relax compta amb 366 habitatges. Va ser edificada a partir de 1964 i recepcionada per l’Ajuntament el 1989.

Més de vint any després continua sense disposar de serveis com el d’aigua potable o gas. «Les voreres representen un perill per als vianants que l’eviten caminant per la calçada pel risc que comporta»; la «il·luminació és deficient i l’intent d’instal·lar nous fanals ha quedat a mitges». Les zones públiques esportives i d’oci co un parc de petanca i un d’infantil «estan en mal estat».

És del que es queixen els residents. L'Associació de Veïns i Veïnes i l’Associació Recreativa, conjuntament amb altres veïns del Bon Relax han decidit manifestar-se aquest matí. Han sortit de la urbanizació en una marxa lenta fins davant l’Ajuntament on han llegit un manifest per reclamar que es millor la situació del barri.

Un dels representants, Carles Berja, ha explicat que s’han reunit fins en tres ocasions en un any amb l’alcalde, Agustí Badosa, que els ha promès millores que no han acabat arribant. Creu que únicament se’ls diu que sí sense cap intenció de millorar la situació.

«No tenim ni la canalització de l’aigua potable, no tenim o són deficients, no hi ha servei de correus, paguem més d’IBI i a l’avinguda Empúries a l’estiu els veïns ni poden sortir amb els cotxes dels garatges», explica com a exemple de la situació en la qual es troben des de fa anys.

«Com és possible que en ple 2022, a Sant Pere Pescador, en plena costa de la badia de Roses, encara hi hagi un barri que no té aigua corrent a les cases, ni voreres planes i segures, ni un enllumenat públic suficient i correcte ?» es lamenta la presidenta de l’Associació, Maria Antònia Blasco.

Després de les múltiples reunions, «hem pensat que només quedava convocar aquesta manifestació per mirar de sortir d’aquest carreró sense sortida», diu Blasco.

La situació no és nova, Cristina Bota, del grup de veïns ha manifestat que «el barri diu prou perquè veu com cada Ajuntament que ha anat passant no ens ha tingut mai en compte, ni tampoc ha mostrat cap voluntat política de tenir-nos-hi, malgrat pagar l'IBI més alt que la resta del municipi», una altra de les reclamacions.

34 anys abandonats

Pel president de l’Associació Recreativa, David Ramos, «portem 34 anys abandonats» en aspectes com la seguretat, la neteja, la manca de gas i aigua corrent que «han abocat el barri a una decadència alarmant».

Continuaran fent protestes i David Berja adverteix que si no els atenen, estan disposats a recorre a la via judicial. Diu que no tenen pressa, però que s’ha de marcar un calendari per a portar a terme les millores al barri.