Salvem l’Empordà de purins és una plataforma sorgida per per la contaminació dels aqüífers «causada en bona part per nitrats procedents d’abocaments incontrolats de purins». I per això demanaven una moratòria de noves macro-granges i d’ampliacions de granges «fins que millori la gestió dels residus de la indústria ramadera i que tornem a tenir l’aigua neta i saludable a tots els municipis de la comarca». Però les tramitacions continuen i des d’Iaeden continuen reclamant un model de ramaderia sostenible. En els darrers mesos s’ha actuat davant la construcció de noves granes, ampliacions d’instal·lacions i de caps de bestiar, irregularitats urbanístiques i renovació de llicències.

La primera de les actuacions es va realitzar el mes de febrer amb la presentació d’al·legacions de la granja La Muga a Llers, «ubicada «en una zona d’una elevada sensibilitat ambiental protegida pel Reglament de Domini Públic Hidrològic». Consideren que no complia amb la normativa en relació a l’avaluació ambiental; ni altres qüestions com no contemplar la construcció d’una bassa exterior coberta.

Després de presentar les al·legacions, l’Ajuntament els va comunicar que el titular renunciava al projecte.

Al març es van presentar al·legacions a la granja El Puig de Cabanes,a larenovació de l’autorització ambientald’una explotació de porcí amb 3300 truges reproductores, 850 de resposició i ubicada a no més de 500 metres del nucli urbà. El projecte es presenta sense publicació ni exposició pública, diuen, o amb l’avaluació d’impacte ambiental està caducada. «No acredita que les dejeccions derivades de l’ampliació s’aplicaran en zones no vulnerables a la contaminació de nitrats», remarquen des de l’entitat. Aquestes i altres irregularitats apuntades per les entitats es van formular en les al·legacions.

Una altra actuació al març va ser per la granja Can Camansi de Sant Climent Sescebes. Van presentar al·legacions a la sol·licitud de modificació substancial de l’autorització ambiental per ampliar en 900 truges de reproducció, fins a les 3200 places, i 150 de reposició. Està ubicada molt a prop del nucli de Masarac. L’entitat diu que es detecten «irregularitats geus en l’ampliació del 2016». Una de les naus es construeix «ja amb la Declaració d’impacte Ambiental caducada, en una parcel·la diferent de l’autoritzada». I passa el mateix, diuen, amb la bassa de purins que es projecta en una altra parcel.la aprovada en la resolució del 2021.

I finalment a l’abril es van presentar al·legacions a la granja l’Olivar de Palau-saverdera. L’entitat es mostra preocupada per l’increment de granges en zones vulnerables. Se situaria a 850 metres del Parc dels Aiguamolls, i a 12 metres del rec del Salt de l’Aigua, una ampliació de 7 a 9 naus, i de 5172 a 7200 porcs. Alerten que és un espai d’ata sensibilitat i que el projecte incompleix diverses normes urbanístiques. No només demanen no permetre l’ampliació, sinó restituir la legalitat d’una nau.

Iaeden demana un model ramader dimensionat a les capacitats naturals del territori, ara «empastifat de purins», afectat per la sequera i el canvi climàtic.