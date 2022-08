Un tractor amb remolc que duia bales de palla, ha perdut la càrrega a la C-260 a la rotonda de Vila-Sacra, a Fortià aquest migdia de diumenge 31 de juliol.

No hi ha hagut cap ferit en l'accident, però les bales han quedat al mig de la rotonda, bloquejant les diferents entrades i sortides. Per aquest motiu s'han creat cues al llarg de la carretera, i retencions de trànsit puntuals mentre es retirava la palla.