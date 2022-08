Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cadaqués una lladre molt activa especialitzada a furtar rellotge d'alta gamma amb un modus operandi molt violent. La dona, de 22 anys, a més, acumula nombrosos antecedents per robatoris amb violència, furts i delictes de lesions comesos només durant el mes de juliol.

L'arrest es va produir el passat 28 de juliol com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte de lesions arran d'un succés ocorregut el 23 de juliol. Aquell dia, una senyora de vuitanta anys, acompanyada del seu marit amb mobilitat reduïda, entraven a la seva finca d’Empuriabrava per tal d’estacionar el cotxe. En el moment just de baixar el caminador del seu home, una dona els va entrar pel jardí, i amb l’excusa de demanar-los feina, va colpejar violentament la senyora a la cara fent-la caure a terra. L’agressora li va regirar el braç amb molta força per arrancar-li el rellotge de luxe que duia al canell i que està valorat en 10.000 euros. Com a resultat de la virulència emprada en el robatori, l’anciana va patir diverses lesions a la cara i a tot el cos.

La Unitat d’Investigació de Roses, que es va fer càrrec d’aquest cas, va vincular l’autoria del robatori a una jove de 22 anys a qui li van emetre una ordre de recerca i detenció. El 28 de juliol, i en el marc d’una identificació feta amb l’estreta col·laboració de la Policia Local de Cadaqués, es va aturar un turisme a la carretera GI-614, amb dos ocupants al seu interior. La passatgera del seient del darrere va resultar ser la presumpta autora dels fets, a qui li constaven més d’una ordre de recerca i detenció per part d’altres unitats d’investigació dels mossos d’arreu de Catalunya.

A la detinguda també se li atribueixen sis robatoris amb violència més comesos a les poblacions de Roses, Llafranc, Banyoles, Tarragona i Berga, i set delictes de furt comesos a les ciutats de Tarragona, Igualada, Mollerussa, Berga i Puig-reig. En tots els casos, la dona sostreia violentament o furtava rellotges de gran valor i joies. La detinguda, amb nombrosos antecedents per fets similars, va passar el dia 29 de juliol a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia Figueres, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.