El festival de poesia de l'Empordà Poemestiu celebra avui un dels recitals a la plaça Major de Darnius. Tancarà l'edició d'aquest any el 5 d'agost al celler La Vinyeta amb l'entrega també dels premis.

El festival ha passat aquest estiu per la Vinyeta on va acompanyat de sopars, per Navata i avui per Darnius.

És un festival nascut el 2011, que té lloc entre finals de juliol i mitjan agost a diversos municipis de l’Empordà: Navata, Darnius, La Vinyeta i Figueres.

El festival és itinerant. En altres edicions s'havia celebrat també a Taravaus Palamós o Castelló d'Empúries.

Ogantizat per l'Associació Cultural Poemestiu hi participen entre vint i trenta poetes catalans cada any. Enguany són 24 els participants.

Compta amb el suport d’ajuntaments empordanesos i el patrocini dels premis per part del celler La Vinyeta. Tot maridant la poesia amb el paisatge i amb altres arts (música, pintura, còmic, circ, dansa, teatre…) el Poemestiu aposta per la poesia catalana.

Els Premis són un concurs de poesia queamb la plataforma del festival i el patrocini del celler empordanès La Vinyeta (Mollet de Peralada), fomenten la poesia catalana, a través d'un concurs poètic. En acabar l’entrega de premis, hi haurà una sessió d’astronomia per observar el cel estrellat de nit i la pluja d’estels de les llàgrimes de Sant Llorenç.