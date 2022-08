El projecte de la zona d’oci amb piscines d’aigua salda a l’espai de l’antiga depuradora de Roses estava previst licitar-lo aquest any amb una inversió d’un milió d’euros. L’Ajuntament, però, havia d’aprovar un acord de ple i assumir-ne la gestió. El cost econòmic i la dificultat de gestió, sobretot de les piscines, ha motivat que les dues parts hagin acordat revisar i replantejar el projecte. L’alcalde, Joan Plana, explica que això no implicat que es perdi ni el projecte ni la inversió.

El projecte s’ha de portar a terme a Punta Palangrers, entre el segon moll i la punta del Far. Just davant de mar amb vistes a la badia se situa l’espai d’uns 3.500 metres quadrats actualment sense edificacions.

L’Estat va treure a concurs el projecte que va adjudicar a l’arquitecte de Roses Dani Abad.

La proposta escollida plantejava la recuperació del perfil natural de la costa, on es crearan les piscines naturals, un espai d’oci, un edifici de serveis integrat, un mirador i els accessos amb l’entorn més proper, entre ells el Castell de la Trinitat o el Far.

Les piscines es planteja que es fusionin amb el mar. Se’n proposaven de diverses escalonadament, fent que «el límit de l’aigua de mar de les piscines desbordants es fonguin amb el mar, establint una continuïtat del paisatge amb el golf de Roses, amb el Montgrí i les Illes Medes».

El mes de gener es va anunciar que l’Estat preveia licitar-lo el primer semestre de l’any amb la inversió del milió d’euros.

La setmana passada van mantenir una reunió els responasbles municipals i membres del ministeri de Medi Ambient després que per diverses qüestions hi hagi dubtes sobre el projecte per part d’una part del govern.

Demanaven acord de ple

L’alcalde, Joan Plana, ha explicat que per part de l’Estat «demanaven un aocrd de ple i assumissim tot el cost econòmic de la gestió d’aquest espai». El govern diu que « vam comprovar legislació d’activitats que afecta aquestes zones, per exemple la de piscines i donava a una gestió complexa i econòmicament important de l’espai» perquè s’havia de gestionar com qualsevol piscina, però serà de grans dimensions. Això implicava serveis com socorristes, d’aigua calenta, entre altres.

Perquè això no fos tan complicat, diu l’alcalde, hi havia diferents opcions que ara es posaran sobre la taula i s’analitzaran. I diu que ara «la feina és analitzar quin és el millor projecte».

L’alcalde aclareix que «ens interessa que això estigui arreglat el més aviat possible» i que això no vol dir que «el projecte es tiri a la paperera».

Diu que els feia partir que replantejar-lo pogués afectar, però que per part de l’Estat se’ls va comunicar que no hi havia pressa en el calendari i que això tampoc suposava que es perdés la inversió.