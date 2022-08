Un senglar va atacar ahir una nena de 10 anys a tocar el passeig de Cadaqués. L'animal va baixar del seu teòric hàbitat natural fins a baix a la platja, al centre.

El SEM va atendre la nena ferida de poca gravetat, una ambulància la va traslladar al CAP on va ser atesa. Finalment, va acabar essent evacuada a l'hospital de Figueres, on li van practicar punts de sutura. Ara ja es recupera a casa seva de les ferides.

Els fets van succeir cap a les nou del vespre, el senglar va baixar fins a la platgeta que hi ha a tocar al Casino de Cadaqués i davant del bar Boia i es passejava per aquesta zona.

Tot d'una, segons fonts presencials, un grup de quatre menors que era a la platja jugant, es van espantar en veure'l i van córrer espantats cap a les seves famílies i cap al passeig.

Una de les nenes mentre fugia de l'animal, que en sentit els crits dels menors es va esverar, va caure a terra i la va atacar.

La va clavar ullal que li va obrir una ferida a la zona de la cama, d'uns 20 centímetres fins i tot la va arrossegar. La criatura va patir també rascades per tot el cos.

Arran dels fets, es va activar la Policia Local de Cadaqués així com una ambulància del SEM.

Aquest fet va crear molta expectació entre els estiuejants que hi ha aquests dies a la zona i els veïns.

La menor va poder ser atesa pels efectius d'emergència que la van portar al CAP després de la mossegada i la por que va patir.

Posteriorment va ser evacuada fins a l'hospital de Figueres per així poder acabar-li de fer proves i cosir-li la ferida.

Aquest cas ha creat crítiques de molts veïns i persones que es troben a Cadaqués aquests dies. Que lamenten la sobrepoblació de senglars i que es puguin arribar a passejar pel poble.

Un senglar ha queixalat una nena petita a #Cadaqués. Al mig del passeig ple de gent.

De fet aquest no és el primer cop que un senglar arriba arran de la platja, fins i tot, n'han aparegut nedant a dins de l'aigua.

Segons fonts veïnals, les darreres setmanes s'han pogut veure per platges de la zona i en algun cas, fins i tot, han remogut algunes motxilles de les persones que estaven a la platja.

La sobrepoblació de senglars és un tema que es tracta de controlar a tota la província de Girona, que n'és una de les que concentra més la presència d'aquests ungulats, però situacions com la de Cadaqués mostren, com cada cop més estan habituats a tractar amb els humans i com a la cerca sovint de menjar baixen fins a les poblacions des dels boscos més pròxims.