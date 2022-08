L’Ajuntament de Roses ha obert el termini de presentació d’ofertes per a la compra d’un local en el centre de la població, per destinar-lo a serveis municipals. Ha de trobar-se a la zona centre de la població, disposar d’una superfície mínima de 135 m2 útils en planta baixa i accessible, així com d’aparcament públic en un radi màxim de 500 metres, entre altres requisits. Les ofertes es poden presentar fins a les 23.59 h del proper 22 d’agost.

L’objectiu és anar rescindint diferents contractes de lloguer de locals on s’ubicaven serveis municipals, ubicant-los en edificis de titularitat municipal amb el conseqüent estalvi. Per tal de donar resposta a futures necessitats d’espai per a la instal·lació de nous serveis, l’Ajuntament ha iniciat el procediment per a la compra d’un nou local, que inicialment es destinarà a les oficines del Jutjat de Pau.

El procediment de licitació serà mitjançant concurs públic i el pressupost màxim de compra està establert en 187.851,00 €. Les característiques que ha de complir el local són les següents:

La superfície útil mínima del local serà de 135 m2, sense estrangulaments interiors de menys de 5 metres. No s’estableix superfície màxima.

Haurà de situar-se en planta baixa i tenir un mínim de façana a la via pública que permeti la ventilació i il·luminació natural dels espais interior de 20 m2 .Haurà de poder ser accessible per a persones amb mobilitat reduïda des de la via pública.

Entre altres requeriments, el local ha d’estar ubicat a la zona centre de la població i ha de disposar d’aparcament públic en un radi màxim de 500 metres amb recorregut adaptat o que la via per la qual s’accedeix al local pugui tenir la capacitat per a persones amb moilitat reduïda.