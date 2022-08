El Port de la Selva tanca les dutxes de les platges i demana a veïns i visitants que facin un ús responsable de l'aigua per afrontar la sequera i el descens dels nivells de reserves. En un ban, l'alcalde de la població, Josep Maria Cervera, exposa que la falta de pluges, les altes temperatures i l'augment del consum han afectat l'aqüífer fent baixar el nivell de reserves i augmentant la salinitat, tot i que encara està "dins els paràmetres de normalitat". Per això, insta a "anticipar-se" i adoptar un seguit de mesures per estalviar i fer un aprofitament més eficient de l'aigua. L'ajuntament demana evitar el reg intensiu de jardins, la neteja de vehicles i embarcacions i omplir o reomplir piscines.

Davant la situació de sequera que pateix la nostra comarca i altres parts del país,que també afecta al nostre aqüífer, he signat aquest Ban per demanar la vostra col.laboració en l'estalvi d'aigua potable. Moltes gràcies! pic.twitter.com/okJUkPB1hi — Josep Maria Cervera🎗 (@Josepmcervera) 4 de agosto de 2022 Entre les peticions a la ciutadania, també hi ha evitar netejar façanes i terrasses, minimitzar l'ús industrial de l'aigua i no fer-ne cap altre ús que no sigui l'estrictament domèstic. En relació a les mesures que adopta l'ajuntament, Cervera concreta que tanquen les dutxes de les platges, substitueixen el tobogan d'aigua de la Festa Major per inflables a la platja i al passeig i utilitzaran aigua d'altres indrets o regenerada per netejar carrers i espais públics. "El present ban és el pas previ al decret de sequera, si la situació empitjora, que comportarà la prohibició i l'establiment de sancions per l'incompliment de les mesures establertes", adverteix l'alcalde que demana fer un ús responsable dels recursos hídrics i fomentar l'estalvi en l'activitat diària.