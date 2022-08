L’Ajuntament de Roses posarà una placa commemorativa a la casa on va viure Jaume Vicens Vives. L’acte de descoberta tindrà lloc divendres a les dotze del migdia, al número 93 de l’avinguda de Rhode, adreça on es trobava la casa pairal on visqué.

A la presentació de la placa intervindran familiars de Jaume Vicens Vives, acompanyats de l’alcalde de Roses, Joan Plana i dels regidors i regidores de la corporació. Amb aquesta placa, l’Ajuntament vol deixar constància i posar en valor el vincle amb la vila de l’historiador Jaume Vicens Vives, un estudiós que elevà la historiografia catalana als estàndars europeus de l’època i que va possibilitar la creació d’una escola que ha deixat una gran empremta a les universitats catalanes A la casa pairal Des del seu matrimoni amb Roser Rahola d’Espona, l’any 1937, la presència de Jaume Vicens Vives va anar més enllà d’una presència a Roses durant els períodes vacacionals. «Roses era casa seva i la casa pairal dels Rahola, esdevingué un indret de gran producció científica i lloc de trobada amb intel·lectuals i escriptors com Josep Pla», destaca l’Ajuntament.