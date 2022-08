La sequera ha reduït el menjar a la muntanya i com a conseqüència ha incrementat la presència de senglars que es mengen el raïm a les vinyes. Una part dels productors tenen tanques perimetrals per evitar l’entrada dels animals. Les vinyes més afectades són les que se situen a tocar les muntanyes, com les de cap de Creus.

«És dificil de quantificar els danys», explica el president de la Denominació d’Origen (DO) Empordà, Xavier Valentí, però sí que es donen a «totes les zones més properes a la muntanya, l’Empordà és molt divers, i més cap al pla és més difícil». I en un any de sequera que ja és especialment complicat per a la vinya s’incrementa la presència dels animals.

Baixen de les muntanyes buscant aigua i menjar perquè la sequera l’ha reduït. Valentí explica que els senglars el que fan és menjar-se els raïms, i que, a més, són selectius. «Més que destrosses, es mengen el raïm bo, la garnatxa els agrada molt, comencen pels nous que saben reconèixer», remarca.

Per això, alguns dels productors opten per «reservar una petita vinya, i se centren en les altres», així els senglars no entre a la resta de les vinyes.

Estratègies a les vinyes

«Tots tenen les seves estratègies» perquè el problema dels senglars no és nou. Una gran part dels productors tenen tanques per evitar l’entrada dels animals o minimitzar-la. El president de la DO Empordà assenyala que el control dels senglars és un tema complicat i que no té una solució única per a tothom.

De fet, la Generalitat ha posat en marxa un pla de xoc amb una inversió d’uns deu milions d’euros per al control de la població de senglars, per millorar el control, prendre mesures, entre altres actuacions.

Valentí posa de manifest que hi ha mesures diverses per a cada cas però que « l’esterilització, per exemple, és complicada i no és permanent». Considera positiu que la Generalitat hagi destinat dues persones al control cinegètic.

Des d’un web la Generalitat exposa la problemàtica i mostra «mesures aplicables per reduir els conflictes causats per senglar en l’àmbit rural, àrees de conreus, pastures, reforestacions, zones urbanes, equipaments esportius o infraestructures» com dispositius acústics o tanques perimetrals.

S’avança la verema

La sequera, al marge dels senglars, afectarà la verema. La recollida de raïm s’avança entre set i deu dies arreu de Catalunya i la producció s’estima que es reduirà un 15% de mitjana , segons l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). No obstant això, la collita es preveu «sana i de qualitat».