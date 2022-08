Mercè Hugas ha presentat un escrit a l'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies en què anuncia la seva voluntat de deixar les responsabilitats com a regidora de l'equip de govern (Junts) i continuar al consistori, a l'oposició, com a regidora no adscrita. Aquesta decisió col·loca l'equip de govern que encapçala Esteve Gironès en una clara minoria. La carta, que ha fet pública la mateixa regidora per posar-la en coneixement del municipi, conté tretze "motius" que, segons afirma, "li impedeixen continuar formant part de l'equip de govern".

L'alcalde, Esteve Gironès, assegura que no li ha sorprès la decisió de Mercè Hugas "perquè d'un temps ençà ha bloquejat l'aprovació d'alguns projectes importants per al municipi". "Ja feia temps que actuava com si no fos regidora de l'equip de govern sinó de l'oposició", ha dit l'alcalde. Amb el pas de Mercè Hugas a la no adscripció, l'equip de govern de Junts perd un dels seus quatre representants i es queda amb tres, els mateixos que té la formació de l'oposició Assemblea Republicana de Saus, Camallera i Llampaies.

"Haver deterioritat a mala fe l'equip"

La carta que ha presentat Mercè Hugas a l'Ajuntament, conté una suma d'acusacions directes contra Esteve Gironès. En aquest sentit, critica "el funcionament presidencialista de l'alcalde" i "l'absència del treball en equip". Aquest últim "motiu" l'argumenta amb paraules contundents contra l'alcalde de Junts: "Haver deterioritat a mala fe l'equip fins a tal punt de tenir un Ajuntament destructiu per al poble. L'alcalde no té cap interès en crear un ambient de col·laboració entre tots i totes. Els elegits som un reflex del poble i ara mateix té a una part apartada i anul·lada".

L'ara regidora no adscrita també critica, en l'escrit, "la manca de solucions o respostes a una problemàtica tan important com és la qualitat de l'aigua i les responsabilitats que se'n deriven" i al·lega "desconfiança absoluta envers un alcalde que s'augmenta un 6% el salari i un 2% el de la resta de treballadors".

Mercè Hugas també diu que està en "desacord" amb la "facilitat d'ús del diner públic (subvencions...) per part de l'alcalde" i també l'acusa de "permetre realitzar vàries obres il·legals (sense cap mena de permís d'obra), moltes d'elles a la vista de qualsevol ciutadà".

"Dolgut i traït"

Esteve Gironès, per la seva part, assegura que està "dolgut" i que se sent "traït" per una regidora del seu equip. Però alhora afirma que s'esperava que Mercè Hugas abandonés en algun moment el govern perquè "fa temps que ens va en contra". De fet, el mateix alcalde, el juny passat, quan el vot contrari de Mercè Hugas es va sumar als vots en contra de l'oposició en dos punts de l'ordre del dia "que eren importants per a l'equip de govern", va fer un comunicat adreçat als veïns i les veïnes de Saus, Camallera i Llampaies, que va titular "Informació d'interès general". "Vaig voler explicar públicament els motius pels quals havien quedat bloquejats temes que afecten la salut pública i el dret a l'habitatge dels veïns i les veïnes del nostre municipi i que han fet perdre a l'Ajuntament subvencions per un import de 436.442,55 euros", ha dit Esteve Gironès.

A grans trets, en aquest comunicat, l'alcalde explicava que al ple ordinari del 29 de juny no havia prosperat, per una banda, la instal·lació d'una planta desnitrificadora al costat del dipòsit de subministrament municipal d'aigua de Saus, com a solució als problemes d'excés de nitrats que des de fa anys existeixen al municipi. Segons l'alcalde, la instal·lació havia de garantir subministrar una aigua de qualitat i sense nitrats a la població, però la proposta no es va aprovar perquè l'equip de govern no va sumar prou vots favorables. "L'Ajuntament comptava amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de 271.442,55 euros, que hem perdut. Aquests diners servien per finançar el 93% de la instal·lació de la planta desnitrificadora i, a més, teníem el compromís de la Diputació de Girona de fer-se càrrec de finançar la resta", ha lamentat Esteve Gironès.

El mateix va passar amb la proposta d'habilitar cinc habitatges socials sobre el consultori mèdic i el centre de serveis de la gent gran, per destinar-los a joves o a persones amb necessitats socials o a persones grans del municipi. "Es tracta d'una demanda històrica del nostre municipi, tal com va quedar reflectit en unes enquestes que es van fer arribar a tota la població. La ubicació d'aquests pisos es va triar en aquest emplaçament per tractar-se del lloc idoni per habilitar-los, ja que els costos de construcció són mínims, en disposar ja de l'estructura feta i amb tots els serveis instal·lats. Tot i tenir concedida una subvenció de 75.000 euros de la Diputació de Girona que ens cobriria gairebé la meitat dels costos de construcció d'aquests pisos i el fet que l'altra meitat s'autofinançaria amb les quotes que es rebrien dels lloguers, la proposta tampoc va poder prosperar a les votacions del ple", manifesta l'alcalde en el seu comunicat.