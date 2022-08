Renfe augmentarà dos trens Avant entre Barcelona i Figueres a partir de l'1 de setembre. En concret, s'afegeix a l'oferta habitual de la línia un tren per sentit, amb sortida a les 14.50 h des de Barcelona i a les 17.10 h des de Figueres – Vilafant. Tots dos faran parada a Girona. Així, Renfe pretén reforçar la franja de migdia i de primera hora de la tarda del trajecte. Els bitllets ja estan a la venda. Amb tot, a partir del setembre la línia comptarà amb una oferta d'11 trens en sentit Figueres i 10 en direcció Barcelona. Segons Renfe, hi haurà 299 places diàries d'Avant per fer el recorregut.