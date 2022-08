Roses, Figueres i el Pertús volen potenciar les seves fortificacions conjuntament

Lligar la Ciutadella, el castell de Sant Ferran i el de la Bellaguarda perquè quedin interrelacionats en l’imaginari dels visitants». Aquest és l’objectiu que s’han marcat els municipis de Roses, Figueres i el Pertús per tal de crear sinergies i potenciar conjuntament aquestes tres fortificacions que, malgrat estar situades en un àmbit geogràfic proper, no estan enllaçades. Tot i que el projecte es troba en una fase embrionària, i encara queden força factors per definir, actualment s’està treballant per establir les bases del projecte, valorant detalladament les possibilitats que ofereix cada fortificació. «S’han d’analitzar les casuístiques dels tres monuments, i a partir d’aquí veure cadascun d’ells fins on pot arribar», diu l’alcalde de la vila de Roses, Joan Plana.

En aquest sentit, un dels factors que es vol valorar és la diferència de pressupost, i de titularitat, ja que la Bellaguarda i la Ciutadella són municipals, i, en canvi, el castell de Sant Ferran és propietat de l’Estat, i hi ha un Consorci que el regula. Així mateix, el fet que tots tres siguin monuments catalogats també és un factor a tenir en compte, ja que per dur a terme determinades accions, es necessitaria l’aval de les administracions. Alhora, un dels punts que es vol contemplar és la mida de cada monument. «La Ciutadella rosinca és més gran que el castell de la Bellaguarda, i molt més petita que el castell de Sant Ferran, per exemple», apunta Plana, que recorda que «de moment tot està a les beceroles, primer hem de ser coneixedors de fins on pot arribar cada un i en quins àmbits la col·laboració és possible». Primer contacte En aquesta línia, per poder valorar els factors a tenir en compte, el dijous 28 de juliol es va celebrar, a Roses, una trobada informal entre els agents implicats. «En aquesta reunió es va mostrar una molt bona predisposició per part dels tres municipis», explica Plana. Aquesta primera trobada, promoguda per l’Associació de Càmpings de Girona i el seu president, Miquel Gotanegra, volia, sobretot, posar de manifest l’interès que hi ha en el sector turístic per lligar l’oferta cultural i d’imatge d’aquests tres monuments. A la reunió hi van assistir l’alcalde de Roses, Joan Plana; l’alcalde del Pertús, Thierry Thadée, i l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, així com el president del Consorci del Castell de Sant Ferran, Carlos Díaz Capmany, i el president dels Amics del Castell de Sant Ferran, Fede Luque.