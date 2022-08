El Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Figueres, en cooperació amb Agents Rurals, ha rescatat una àliga ferida i ha alliberat 38 ocells fringíl·lids capturats il·legalment a Pedret i Marzà. Els fets es remunten al 6 d'agost quan els agents estaven fent un control a la riera de Pedret. Aleshores, van observar dos individus que sortien d'una zona boscosa a tocar de la riera que, en veure els agents, van fugir. Davant les sospites, els Guàrdia Civils i l'Agent Rural van resseguir la zona i hi van trobat xarxes japoneses invisibles per a la captura d'aus i una gàbia amb els 38 ocells, tres d'ells morts per falta d'hidratació i l'amuntegament.

Els agents les van alliberar i a hores d'ara continuen amb la investigació per intentar identificar els furtius. L'endemà, la mateixa unitat va tornar a inspeccionar la zona i va localitzar una àliga de l'espècie Buteo Buteo ferida que estava a terra amb símptomes de deshidratació i sense poder-se aixecar. Els agents la van aixecar i la van portar d'urgència al Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l'Empordà, on la van assistir.