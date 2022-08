La Policia Local de Castelló d’Empúries va incorporar ahir al matí tretze nous agents. L’alcalde, Salvi Güell, i l’Inspector en cap de la Policia Local de Castelló d’Empúries, Youssef Gharj, van donar la benvinguda als agents que s’incorporen a la plantilla després de superar els processos selectius corresponents.

D’aquests tretze nous agents, quatre entren al cos com a interins de llarg termini, tres de manera temporal, com a reforç per a la temporada d’estiu, quatre més han guanyat la plaça en propietat com a funcionaris de carrera i, dos agents més, tenen prevista la seva incorporació definitiva a mitjans del mes de setembre. Aquests, ja van iniciar la seva tasca a la Policia Local i estan actualment finalitzant el curs.