La Guàrdia Urbana de Figueres ha intensificat la presència a la zona de la Marca de l'Ham i també ha fet un control de vehicles abandonats perquè la grua els retiri. A més també s'ha desplegat un dispositiu de neteja per retirar alguns objectes i deixalles abandonats a la via pública. Aquestes accions arriben després que la setmana passada el govern local i la Guàrdia Urbana es reunissin amb els veïns de la Marca de l'Ham. Després d'escoltar les preocupacions sobre el barri i amb la intenció de millorar la convivència es van comprometre a fer determinades accions que ja s'han començat a executar aquesta setmana.

Aquest dilluns la Guàrdia Urbana va passejar pel barri de la Marca de l'Ham amb el suport caní. Arran d'aquest dispositiu, la policia va denunciar tres persones per portar droga i un altre per conducció negligent. A més es va inspeccionar un bar i es van identificar onze persones. En paral·lel, aquesta setmana s'ha començat a comprovar i identificar cotxes abandonats en el carrer de Taure, un solar que s'utilitza com a aparcament. De moment, ja s'han denunciat quatre vehicles per estar-hi més de 72 hores sense moure's i també per no tenir l'assegurança en regla o haver passat la ITV. En aquests casos s'ha iniciat un expedient de vehicle abandonat i quan passi el termini legal la grua els retirarà de la via pública.

Per acabar, aquest dimecres s'ha fet un dispositiu de neteja viària a la urbanització de Carles Corretger de la Marca de l'Ham conjuntament entre Fisersa i la Guàrdia Urbana. En aquest dispositiu s'han omplert sis camions de ferralles i objectes voluminosos abandonats enmig del carrer, que s'han portat a l'abocador comarcal. A més, han identificat una persona que acumulava ferralla a la via pública. Paral·lelament a aquestes accions, la Guàrdia Urbana, fa temps que està identificant les persones que viuen a les cases ocupades per seguir el procediment establert i es continua treballant amb els compromisos adoptats a la reunió de la setmana passada.