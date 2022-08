Un cotxe es va encendre ahir al matí a l’autopista provocant un incendi a la Jonquera que va obligar a tallar l’autopista en sentit sud durant cinc hores. També es va restringir la circuació del TAV en sentit França. Unes 25 dotacions dels Bombers, aèries i terrestres, van treballar per evitar que s’estengués després que saltés a la muntanya. Les flames van cremar unes tres hectàrees.

El cotxe es va incendiar a l’altura del punt quilomètric 6 en direcció sud a l’autopista i el foc es va estendre ràpidament pel voral proper. Els Bombers van rebre l’avís a les 08:32 h. Van desplaçar-hi inicialment 2 dotacions aèries i 11 terrestres que es van ampliar fins a 5 mitjans aeris i 26 terrestres -16 camions i 10 vehicles lleugers. El fet que a la zona no bufés la tramuntana va evitar que es propagués encara més ràpid les flames en una zona amb molta vegetació i que ja va viure de prop com les flames van saltar d’un voral a la muntanya el 2012.

Per l’incendi i per permetre les tasques d’extinció dels serveis d’emergència, els Mosos d’Esquadra van tallar l’autopista en sentit sud. Es van fer desviaments per la sortida 1.

Cues de sis quilòmetres

Això va causar entre 5 i 6 quilòmetres de cua des de la frontera, segons informava el Servei Català de Trànsit (SCT). La N-II també va patir les conseqüències de les restriccions de trànsit i se circulava amb retencions en aquesta zona.

Els Bombers van demanar el tall de la línia d’alta velocitat de Figueres cap al nord i Protecció Civil va posar en prealerta el pla Ferrocat. Els Bombers va treballar durant tot el matí. Pels volts de dos quarts de tres de la tarda l’incendi es va donar per estabilitzat. Afectava únicament a la zona de vegetació a tocar l’autopita al terme de la Jonquera.

Amb l’estabilització, també es va obrir un carril de circulació en sentit Girona i es va restablir la circulació de trens d’alta velocitat, que s’havia interromput.

El balanç provisional dels Agents Rurals d’afectació de l’incendi és d’unes 3 hectàrees de vegetació afectada. Tot i estabilitzar-se, una vintena de dotacions continuaven treballant a la zona a la tarda per evitar que revifés.

Ensurt a Biure

A la tarda, a pocs quilòmetres d’on es va produir aquest foc, es va registrar un altre incendi d’un vehicle, en aquest cas d’una autocaravana, que va quedar completament calcinada. L’incident es va produir al voltant de les sis de la tarda al quilòmetre 14 de l’AP-7 en direcció Girona.Un total de cinc dotacions van treballar per apagar el foc i controlar que no es desenvolupés al marge de la carretera.