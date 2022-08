Els Mossos han detingut una parella i un menor d'edat per robar cable de coure d'una granja de Peralada (Alt Empordà) i fugir després de causar un accident de trànsit. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al vespre. Els lladres, que també duien una altra nena al cotxe, van arrencar més de 50 metres de cable elèctric de la granja, on hi ha més de 5.000 porcs, i van deixar l'explotació sense llum. Mentre fugien amb un tot terreny, van provocar un accident i van fugir amb el cotxe, arrossegant el cable de coure que els anava penjant de darrere el vehicle. Van xocar contra una senyal de trànsit, on van abandonar el cablejat elèctric i van intentar fugir a peu per un camí. Els Mossos els van localitzar poc després.

Els fets van passar dilluns pels voltants de les vuit del vespre. Els lladres, un home de 45 anys, una dona de 37 i un menor d'edat, van robar uns 50 metres de cablejat elèctric d'una granja de porcs de Peralada. Van trencar el cadenat de la porta d'accés, van arrencar el fil de coure i van deixar l'explotació -on hi ha més de 5.000 porcs- sense llum, ventilació ni corrent. Després, van fugir amb un tot terreny. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del robatori i, mentre buscaven el cotxe, els van alertar que el tot terreny havia causat un accident a Peralada. Després de xocar frontalment contra un altre vehicle, havia fugit arrossegant molts metres de cable de coure que li penjaven d'una eslinga. L'accident, per sort, no va provocar cap víctima; però sí que el cotxe amb què va xocar el tot terreny va patir danys. Poc després, els vigilants de Peralada van informar als mossos que el tot terreny havia xocat contra un senyal de trànsit de la carretera C-252. Amb l'impacte, el cablejat de coure es va desprendre, i els lladres el van deixar allà abandonat. Els agents van anar cap allà i, en una passera que creua la Muga, ja al terme municipal de Llers, els mossos van veure marques de roderes d'un vehicle i petjades recents. Va ser aquí, pocs metres més enllà, on la policia va localitzar la parella, el menor d'edat i una nena de menys de 14 anys que també els acompanyava. El tot terreny va ser localitzat en direcció a Pont de Molins, a l'altre costat del riu, amagat i camuflat enmig d'una arbreda. Just al costat del vehicle hi havia l'eslinga, que encara tenia alguna resta del cablejat elèctric que havien robat. Els Mossos van detenir la parella i el menor per un delicte de robatori amb força. A l'home, que era qui conduïa el tot terreny, també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit per haver abandonat el lloc de l'accident. La parella, que té nombrosos antecedents, haurà d'anar a declarar davant el jutjat de Figueres quan se la citi. El menor, per la seva banda, ho farà davant la fiscalia de menors. La nena que els acompanyava va ser posada sota tutela de familiars.