El conductor d'un cotxe ha mort aquest dilluns després de sortir de la carretera per causes que es desconeixen i bolcar amb el vehicle. L'accident ha tingut lloc poc després de les dues de la tarda a la GI-503, al terme municipal de Maçanet de Cabrenys. Per causes que es desconeixen, el vehicle, un cotxe amb matrícula francesa, ha sortit de la carretera a l'altura del quilòmetre 12 i ha bolcat. El conductor i únic ocupant ha mort. Arran del sinistre, s'han activat cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La carretera està tallada en els dos sentits de la marxa.

Amb aquesta víctima, són ja 106 les persones que ha mort en accident a la xarxa interurbana de Catalunya, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).