Palau-saverdera desclassifica uns terrenys on preveien 3 blocs de pisos i 15 cases

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha desclassificat uns terrenys, el sector conegut com a SUD3, on hi havia la possibilitat de construir tres blocs de pisos i quinze cases aïllades. El procés va començar el 2019 i ha finalitzat aquest any amb la decisió de la Comissió Urbanisme. Els motius són les directrius que marquen plans territorials supramunicipals; l’estancament de la població en els darrers anys; per raons paisatgístiques i per la petició popular per part d’un propietari i la Plataforma Salvem Palau-saverdera.

L’aprovació per part d’Urbanisme es va realitzar a finals d’abril i s’han hagut de finalitzar els tràmits amb la publicació al Diari Oficial. Els terrenys estan situats sobre els horts de la Fontasia i un terreny a la part baixa del nucli urbà proper a la carretera que condueix a Pau. Una promotora havia presentat una proposta de Pla Parcial. Un dels propietaris, el març del 2019, va demanar una suspensió de llicències i que s’estudiés la possibilitat de fer una modificació del POUM per tal que els terrenys fossin classificats com a no urbanitzables. També ho va fer la Plataforma Salvem Palau-saverera un mes més tard. L’equip de govern del moment (Gent de Palau-AM i Alternativax Tothom) va suspendre les llicències i un estudi encarregat va recomanar no mantenir les condicions de desenvolupament del Pla Urbanístic. Optava per desclassificar o reduir la superfície urbanitzable. La Junta de Govern el gener del 2020 amb el govern d’Alternativa x Palau i Junts per Palau va encarregar la proposta de modificació del planejament. Més tard es va suspendre la tramitació del Pla Parcial perquè incomplia la normativa. La primera aprovació per a al desclassificació dels terrenys es va fer el juny de 2020 i es va acordar una nova suspensió de llicències i es va tramitar perquè la Comissió d’Urbanisme prengués la decisió final que s’ha produït aquest any. La Plataforma Salvem Palau-saverdera va fer una campanya per instar a l’Ajuntament a revisar el POUM i desclassificar el sector que a principi d’estiu ha quedat desclassificat definitivament. Campanya popular Consideren que no hi havia necessitat dels habitatges previstos. A més, apunten «la visibilitat que tindria la urbanització, la seva ubicació en plena Serra de Verdera que fa de connector entre els parcs naturals del Cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà, els pendents de més del 20% al sector i també la seva importància com a sòl agrícola». Celebren que després de tres anys de lluita s’hagi pogut desclassificar.