El president provincial del PPC a Girona, Jaume Veray, considera «del tot desproporcionada i fora de lloc» la proposta del govern espanyol que ha de permetre ubicar deu nous estancs a la Jonquera (Alt Empordà). En un comunicat, Veray recorda que ja hi ha sis estancs al municipi i ha preguntat «quin sentit té voler sumar deu nous establiments d’aquest tipus». Els populars creuen que l’executiu de Pedro Sánchez desconeix la realitat del territori i li retreuen que plantegi l’obertura de fins a 13 expenedories de tabac a la regió –cinc al nucli de la Jonquera, cinc més als Límits, una a Figueres, una altra a Vilablareix i una darrera a Castelló d’Empúries–.

Veray, lamenta aquesta decisió «presa amb nocturnitat i traïdoria a finals del mes de juliol». «Si feia vint anys que no hi havia una convocatòria per aquest tipus d’establiment ara el més normal hagués estat fer-ho després dels mesos d’estiu i previ diàleg amb el sector», apunta. En aquest sentit manifesta que «la considerem del tot desproporcionada i fora de lloc». «Quin sentit té voler sumar deu nous establiments d’aquest tipus als set ja existents en aquest terme municipal , si la zona està més que coberta?», es pregunta.

El president popular, que assegura que hi ha «malestar» entre els comerciants de la Jonquera, demanarà a Pedro Sánchez «que rectifiqui i que abans de proposar una altra distribució de noves expenedories de tabac a la província de Girona analitzi i estudiï de manera adequada les necessitats que tenen les comarques gironines en aquest àmbit».

Finalment Veray anuncia que en les setmanes vinents el grup parlamentari popular al Congrés dels Diputats registrarà una bateria de preguntes en relació amb aquest tema «perquè volem saber quins criteris s’han utilitzat i perquè es pren una decisió d’aquest tipus sense tenir en compte la realitat del territori».

Un negoci milionari

La venda de tabac va moure més de 300 milions d’euros en el primer semestre de l’any a les comarques gironines, i tres quartes parts de les vendes es fan a la frontera. El motiu és clar: el preu mitjà d’un paquet de cigarretes a aquí se situa als 4,53 euros, mentre que a França aquest valor escala fins als 9,70 euros de mitjana. Són molts els nordcatalans i turistes de pas que s’acosten a la Jonquera per comprar tabac. A altres països fronterers amb França, com Luxemburg, el preu és de 4,78 euros, similar al d’Espanya, però a Itàlia i Bèlgica, s’enfila i es col·loca a 5,16, i 6,90 euros, respectivament.

Amb els deu nous estancs previstos, a la Jonquera i els Límits hi haurà un total de disset punts de venda de tabac. Està per veure si amb més punts de venda, la facturació augmenta o es reparteix entre els diferents establiments. Fa uns dies, el Gremi d’Estanquers de Girona ja va expressar la seva «sorpresa» per les previsions d’Hisenda.