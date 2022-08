Dues barraques de la Festa Major de Roses, la dels Scargottins i la de Los Nenucos, van patir un robatori dissabte, segons informa el mitja Viladeroses.

Els lladres es van endur diners en metàl·lic.

Els autors del robatori van rebentar la porta de la colla dels Scargottins. El cap de colla, Ferran Prats, explicava a Viladeroses que van regirar la caixa registradora en la qual hi havia unes quantes monedes, i es van endur els diners del pot de les propines, uns 125 euros.

A l'altra barraca van accedir-hi pels barrots de la finestra.

Explicava el cap de colla, David Gómez, que "ha estat un jove o una persona molt prima que s’ha colat entre els barrots de la finestra, i ens hem donat compte que han entrat quan he vist la caixa registradora a terra, que cada nit buidem, i petjades pel mostrador. No s’han emportar res de beguda o menjar, venien a per diners només, i sortosament no han vist el pot de les propines, perquè continuava al seu lloc".