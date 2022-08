«Vull modernitzar i situar la policia de Castelló en els temps que estem»

Youssef Gharj és el cap de la Policia Local de Castelló d’Empúries de del desembre. Té 29 anys i és el cap més jove de les comarques gironines. També és el primer a Catalunya d’origen marroquí.És graduat en Dret però la seva vocació era ser policia i en només tres anys ha passat de ser policia de base a inspector.

Per què volia ser policia?

És la meva vocació i els 17 anys em vaig voler formar com a policia. Em vaig apuntar a una acadèmia per preparar oposicions però llavors es van congelar els pressupostos i en no sortir oferta pública vaig fer la carrera de Dret. Vaig fer un màster i després l’especialització en dret penal. Després vaig començar a treballar en un despatx però va sortir una plaça d’interí a Castelló d’Empúries.

Per què es va decidir per Castelló d‘Empúries?

Castelló és un lloc que m’atreia per la transversalitat de la feina, per les temporades que tens, unes de més fortes i altres més tranquil·les i vaig presentar-me. Vaig aconseguir la plaça d‘interí, vaig estar aquí un any i quatre mesos fins que va sortir la plaça en propietat.Vaig guanyar la plaça fixa, vaig estar de pràctiques i quatre mesos després va sortir la plaça d’inspector. Em vaig tancar quatre o cinc mesos a l’estiu, em vaig presentar i vaig guanyar-la.

Quins balanç fa dels seus primers vuit mesos com a cap?

De forma efectiva ha estat molt positiu, hi ha hagut un canvi de rumb i de velocitat molt considerable. S’ha canviat la metodologia de treball, hem instaurant nous projectes de futur. Per qüestions de motivació, il·lusió i compromís amb l’organització els resultats estan essent molt bons.

Això s’ha traduït en xifres?

Per exemple en trànsit hem incrementat els controls un 680% enguany respecte els últims 4 anys i això ha produït una conseqüència, la reducció d’un 48% dels accidents respecte el que portem d’any amb el 2021. També tenim una taxa de resolució del 42,86% dels delictes.

Quins canvis està fent al cos?

Ens hem dotat de protocols i sistemes de treball interns que abans no teníem. Estem a punt d’executar el projecte de videovigilància que va sortir a licitació i tindrem 75 càmeres. Es un projecte molt gran i important que ens permetrà controlar els vehicles i les càmeres són una eina en seguretat ciutadana. Hem posat també un radar mòbil conjuntament amb l’àrea d’urbanisme que completarà amb altres mesures per reduir la velocitat al municipi i per tant, la taxa d’accidentalitat. També preveiem un radar fix, estem treballant per l’adquisició d’un dron i elaborem estadístiques per conèixer la realitat.

Es podria dir que el seu projecte passa per modernitzar aquesta policia?

Sí, anava en direcció cap aquí. Cap a modernitzar i situar aquesta policia en els temps en els que estem. Dotar-la d’unes eines avançades a les dels delinqüents per anticipar-nos, és a dir, no per treballar de forma reactiva sinó per proactiva.

Els efectius actuals que té la policia són els adients?

Fins fa una setmana la plantilla disposava de 44 persones i des d’aquest dilluns -1 d’agost- passem aser 52 persones. Hem incorporat dues persones que venen de l’Escola de Policia, quatre agents de carrera i cinc agents interins. A més aquest any hem incorporat quatre corporals. També s’acaba d’aprovar una borsa d’agents interins i abans de finalitzar l’any farem un concurs oposició per dos sergents. La previsió és que al finalitzar aquest any, tinguem l’estructura amb totes les vacants de plantilla cobertes.

Quins són els principals problemes del municipi?

Els delictes contra el patrimoni; el trànsit, sobretot per la gran afluència que tenim en època estiuenca i l’incivisme en general. Són problemàtiques que s’extrapolen als municipis del voltant i de costa. Per lluitar contra els delictes contra el patrimoni tenim una unitat de paisà nova i fem prevenció en controls de seguretat ciutadana, en zones calentes per identificar perfils assidus.

Les ocupacions preocupen?

Tenim im problema perquè Castelló és un municipi de segones residències i durant l’estiu estan ocupades però la resta de l’any queden buides. Moltes no tenen mesures de seguretat i és un focus delinqüencial. En un any hem passat de resoldre el 35% al 75% -de 52 n’han resolt 40-. Això ve també per la posada en vigor d’un protocol intern d’ocupacions a la policia local.

Hi ha hagut queixes per problemes a l’exterior de les discoteques, com ho treballen?

Hem fet diversos dispositius enfocats als botellons a les discoteques per prevenir conflictes pre i post discoteca. Hem actuat amb unitats de paisà i uniformats a les dues grans discoteques i hi ha comunicació també amb els responsables d’aquestes.Hem tingut algun incident puntual però cap de greu.