L’Ajuntament de Palau-saverdera ha detectat en algunes zones del poble, i de municipis propers colònies de caparretes de la figuera de moro (Dactylopius opuntiae) o caparretes vermelles, un insecte paràsit d’aquesta planta. Aquest insecte ajuda a controlar l’expansió de l’espècie invasora de la figuera del moro.

La presència d’aquest insecte es detecta fàcilment perquè les figueres de moro queden recobertes d’una formació cotonosa de color blanc, molt característica i molt estesa en aquest moment, expliquen des de l’Ajuntament. Se n’han vist a diversos punts de la població i dels voltnats.

L’insecte és un enemic natural de la figuera de moro i, com que ajuda a mantenir controlada l’expansió d’aquesta espècie invasora, des de l’administració no es prenen mesures per erradicar la caparreta.

Aquests insectes no piquen i no suposen cap perill, però la seva presència pot arribar a ser molesta perquè moltes vegades es concentren en punts emissors de llum, tant del carrer com de dins dels habitatges.