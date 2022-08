Endesa sumarà un nou centre de transformació al Culubret de Figueres per "esponjar" la xarxa elèctrica i combatre els talls de llum que des de fa anys pateix el barri. La companyia ja ha demanat llicència per poder fer-ho i preveu començar les obres aquesta tardor per poder-ho tenir a punt a l'hivern. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, celebra la mesura i l'atribueix a la "pressió" exercida per l'Ajuntament per lluitar contra aquesta problemàtica. En aquest sentit, diu que en els últims mesos les interrupcions en el subministrament han baixat, en part, per les actuacions policials que s'hi fan, però que continuen presents i esperen que l'actuació Endesa ajudi a frenar-ho.

L'Ajuntament de Figueres va fer arribar el mes de febrer un informe a Fiscalia que recollia els talls de llum que ha patit el barri des del 2018. En total, 1.127 avaries en quatre anys. Fa temps que l'equip de govern planteja possible solucions per fer front a una problemàtica que fa més d'una dècada que dura i que es concentra en una zona on hi viu molta gent gran. De fet, l'informe de Serveis Socials que es va incloure a la documentació lliurada alertava que hi resideixen 53 persones vulnerables, 41 de les quals amb algun grau de dependència. A banda d'aquesta via, l'Ajuntament fa temps que acusa la companyia elèctrica de no invertir prou al barri. Des d'Endesa, en canvi, sempre han atribuït la situació a la sobrecàrrega que pateix la xarxa, amb cases connectades irregularment i domicilis que s'utilitzen per al cultiu de marihuana. Ara, la companyia ha decidit aplicar al barri una actuació similar a la que va fer a la Font de la Pólvora de Girona: sumar-hi un nou centre de transformació. De moment, ja han demanat la llicència i esperen que les obres puguin començar aquesta mateixa tardor per tenir l'espai a punt a l'hivern, quan els talls tenen més incidència. L'objectiu: "esponjar" la xarxa i combatre els constants talls de llum que pateix el barri. Segons expliquen des de la companyia, d'aquesta manera les línies no estaran tan sobrecarregades i el consum es repartirà. Menys talls però més "punyents" Des de l'Ajuntament celebren la mesura i l'atribueixen a la "pressió" que des de fa temps exerceixen sobre Endesa. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que esperen que sigui un punt d'inflexió perquè els talls estan cada cop més localitzats a una desena de cases. "Degut a la pressió policial i a les petites actuacions que ha anat fent Endesa, els talls s'han anat reduint però són molt més punyents en alguns domicilis, amb talls de sis a deu hores o diversos cops al dia", remarca Casellas. En aquest sentit, confia que el nou centre ajudi a pal·liar-ho.