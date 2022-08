L’Ajuntament de Cadaqués ha acordat per unanimitat del ple suspendre la concessió de noves llicències d’habitatges ús turístic (HUT) durant un any.

La mesura, que ha entrat en vigor aquest mateix dijous, s’allargarà fins l’agost de l’any que ve i té com a objectiu principal posar ordre a la proliferació exponencial que el consistori ha detectat d’aquest tipus de vivenda. De fet, el Pla Local d’Habitatge encarregat per l’Ajuntament ja alertava que aquest era un dels principals problemes que té el municipi i proposava l’elaboració d’un pla especial urbanístic que en reguli les condicions i els emplaçaments. L’alcaldessa, Pia Serinyana, ha explicat que el pla ja ha estat encarregat. «Necessitem un marc que ho reguli», insisteix Serinyana.

El municipi, amb greus problemes d’accés a l’habitatge per als seus residents, va elaborar un Pla Local d’Habitatge, que ha confirmat totes les sospites. Els habitatges d’ús turístic han augmentat de forma exponencial en els últims anys. A tall d’exemple, l’any 2015 se’n van donar d’alta un 13% però el 2021 aquesta xifra es va disparar i va superar el 25%. Aquest 2022, el percentatge s’ha elevat fins al 28%.

L’alcaldessa, juntament amb la seva agrupació, diu que esperen que durant aquest any en què no es concediran noves llicències, es pugui anar elaborant el pla especial. Paral·lelament, l’Ajuntament treballa en altres mesures previstes al pla, com la creació d’habitatge social, un pla de recuperació d’edificis en estat ruïnós o la creació d’allotjaments dotacionals per als col·lectius que es trobin ens situació de vulnerabilitat.