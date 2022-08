Els Mossos d’Esquadra van detenir el camioner implicat en l’accident del passat dijous, en el qual va morir un motorista, a la carretera GIV-6216 a Sant Pere Pescador (Alt Empordà).

La detenció del conductor es va produir a les quatre i quart de la tarda, al mateix lloc de l’accident.

La detenció es va fer per un delicte d’homicidi per imprudència perquè la investigació dels agents apunta que el camioner va realitzar la incorporació a la via principal de manera incorrecta, saltant-se un stop. El detingut, un home de 56 anys, va passar ahir, divendres, a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

L’accident va succeir dijous 18, a un quart de dues. Un camió i una moto van xocar. Es va produir una víctima mortal, el motorista de 32 anys.

Arran de l’accident, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que no van poder fer res per salvar-li la vida al conductor de la moto.

Amb aquesta víctima, són 109 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya segons dades provisionals.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit.