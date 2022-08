Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 11 d’agost un jove de 18 anys i un menor d’edat, com a presumptes autors d’un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques, un delicte de furt i un delicte de lesions.

Els fets van succeir el passat 9 de juliol al voltant de les tres de la matinada quan dos nois que havien anat a la Festa Major de Lladó marxaven de la zona lúdica i es van creuar amb un grup de joves als quals van insultar tot referint-se a la seva condició sexual.

Després dels insults, els nois s’hi van abraonar i els van agredir, fent-los caure a terra. Un d’ells va poder fugir i va demanar ajuda, aconseguint així que els nois marxessin del lloc i aturessin l’agressió. Quan els dos agressors van fugir també es van endur el mòbil d’una de les víctimes.Arran d’aquest fets, els mossos van iniciar la investigació per tal de poder identificar, localitzar i detenir els presumptes autors dels fets. La investigació va donar els seus fruits aquest dijous quan van detenir un jove de 18 anys i un altre noi menor d’edat com a autors dels insults, les lesions i el furt.El detingut major d’edat serà citat properament per declarar davant l’autoritat judicial competent. Respecte el menor d’edat aquest ho farà davant la Fiscalia de Menors a Girona.